Авиаудар по Белозерке: россияне сбросили три КАБа на многоэтажки, есть пострадавшие
Российские войска сбросили три КАБа на многоэтажки в поселке Белозерка Херсонской области, известно о двух пострадавших
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews .
Отмечается, что удар по авиации российские войска нанесли по Белозерке ориентировочно в 10:00.
"Пока известно об одном пострадавшем. В больницу обратился 63-летний мужчина, у которого диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали.
Позже стало известно о еще одном пострадавшем из-за российского авиаудара по Белозерке.
Медицинская помощь понадобилась 27-летнему мужчине, получившему взрывную травму и сотрясение головного мозга.
Ему назначили амбулаторное лечение.
