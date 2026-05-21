За прошедшие сутки подразделения Госпогранслужбы уничтожили 100 вражеских БПЛА в трех областях страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В частности, бойцы 5 пограничного отряда ликвидировали пять "Шахедов", три "Герберы", шесть "Молний" и 24 FPV-дрона, из которых 17 были управляемыми с помощью оптоволокна.

В то же время пограничники бригады "Стальная граница" минусовали еще два "Шахеда", один "Зал", четыре "Молнии" и 47 FPV-дронов.

В Харьковской области бойцы 4 пограничного отряда уничтожили четыре "Молнии" и два FPV-дрона.

Еще два "Шахеда" пограничники уничтожили в Одесской области.

Напомним, в ночь на 21 мая РФ атаковала Украину "Искандером" и 116 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и пяти беспилотников.