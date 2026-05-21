21 мая 2026, 19:56

Коррупционная "крыша" порноофисов: пятерых подозреваемых взяли под стражу

Фото: Офис Генерального прокурора
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд избрал меры пресечения пяти участникам коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых "порноофисов"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли извлекать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли контент порнографического характера.

Всем пяти подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В частности:

  • начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области - 7 млн грн залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области - 5 млн грн залога;
  • первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области - 5 млн грн залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Житомирской области - 1 млн 164 тыс. грн залога;
  • водителя заместителя Министра внутренних дел Украины - 8 млн грн залога.

В ходе обысков в рамках этого производства правоохранители изъяли элитные автомобили, наличные средства и другое имущество.

Общая сумма изъятых средств составляет 22,6 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к коррупционному прикрытию незаконной деятельности.

Напомним, что у топ-чиновников региональных подразделений полиции, задержанных за "крышевание" схемы с откровенным контентом, изъяты элитный автопарк , швейцарские часы, оружие и наличные деньги в сумме более 22,6 млн грн.

Ранее Генпрокурор сообщил, что в Украине разоблачена коррупционная схема в системе Нацполиции, которая действовала в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

По версии следствия, руководство территориальных подразделений полиции могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов" – помещений, где незаконно производили и распространяли через интернет порнографическую продукцию.

