На Южно-Слобожанском направлении бойцы подразделения "Стрикс" 4 пограничного отряда уничтожили логистические объекты и минные заграждения российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время боевой работы пограничники ликвидировали два склада с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и два генератора питания. Кроме того, расчеты подразделения приземлили два вражеских беспилотника.

Также пограничники провели дистанционное разминирование территории: точными сбросами с дронов взорвали заложенные российские мины.

"Ликвидация минных ловушек напрямую спасает жизнь наших бойцов и пробивает защиту противника. А потеря горючего и питания лишает оккупантов возможности быстро реагировать на ситуацию", – отметили в ГПСУ.

Напомним, в ночь на 21 мая подразделения Deep-strike Сил специальных операций ВСУ совместно с Силами беспилотных систем поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.