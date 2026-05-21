В Запорожье мужчина избил охранника, потому что думал, что это судья

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 мая. Гражданин прибыл в суд на заседание по делу, где он обвинен в причинении телесного повреждения средней тяжести. Он якобы начал группу нарушать общественный порядок. В частности, включил музыку на мобильном телефоне, высказывался нецензурной бранью в адрес судьи Евгения Боева, который рассматривает его дело, вел себя агрессивно и пытался пройти в служебную часть суда.

Охранник сделал мужчине замечание. При этом мужчина якобы повалил его на пол и стал бить кулаком по голове, туловищу и конечностям. У потерпевшего ушибы и ссадины лобного участка головы и левого предплечья.

Теперь мужчине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сам он объяснил, что услышал голос, похожий на голос судьи, и нанес несколько ударов. То есть, он избил охранника, потому что подумал, что это судья.

