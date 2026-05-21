21 мая 2026, 20:20

В Запорожье мужчина избил охранника, потому что думал, что это судья

Фото из открытых источников
Шевченковский районный суд города Запорожья рассматривает дело в отношении мужчины, избившего работника службы судебной охраны. Теперь ему избрали меру пресечения

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 мая. Гражданин прибыл в суд на заседание по делу, где он обвинен в причинении телесного повреждения средней тяжести. Он якобы начал группу нарушать общественный порядок. В частности, включил музыку на мобильном телефоне, высказывался нецензурной бранью в адрес судьи Евгения Боева, который рассматривает его дело, вел себя агрессивно и пытался пройти в служебную часть суда.

Охранник сделал мужчине замечание. При этом мужчина якобы повалил его на пол и стал бить кулаком по голове, туловищу и конечностям. У потерпевшего ушибы и ссадины лобного участка головы и левого предплечья.

Теперь мужчине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сам он объяснил, что услышал голос, похожий на голос судьи, и нанес несколько ударов. То есть, он избил охранника, потому что подумал, что это судья.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Событие произошло в октябре 2025 года на Харьковском шоссе. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
