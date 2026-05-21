21 мая 2026, 15:50

СБУ разнесла штаб ФСБ РФ: Зеленский показал видео

Фото: СБУ
Владимир Зеленский представил новое видео от военных СБУ. Украинские защитники поразили штаб ФСБ

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

Владимир Зеленский рассказал, что воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили штаб ФСБ РФ и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.

"Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтожены и ранены.

Россияне должны чувствовать, что эту войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работу", - говорит президент.

Напомним, во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили центр подготовки операторов беспилотников, финансируемый "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
