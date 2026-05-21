СБУ разнесла штаб ФСБ РФ: Зеленский показал видео
Об этом сообщил президент Украины.
Владимир Зеленский рассказал, что воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили штаб ФСБ РФ и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.
"Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтожены и ранены.
Россияне должны чувствовать, что эту войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работу", - говорит президент.
Напомним, во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили центр подготовки операторов беспилотников, финансируемый "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ.