СБУ разнесла штаб ФСБ РФ: Зеленский показал видео

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

Владимир Зеленский рассказал, что воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили штаб ФСБ РФ и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.

"Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтожены и ранены. Россияне должны чувствовать, что эту войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работу", - говорит президент.

Напомним, во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили центр подготовки операторов беспилотников, финансируемый "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ.