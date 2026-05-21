Во Львовской области 20-летний аферист оформил на женщину кучу кредитов

Во Львовской области будут судить 20-летнего парня. Он незаконно получил доступ к мобильному телефону другого человека и оформил кредиты

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

20-летний житель Львова получил доступ к мобильному телефону женщины. Затем он скачал туда банковское приложение, зарегистрировался под именем владелицы и таким образом получил возможность пользоваться услугами онлайн-банкинга от ее имени.

Мошенник перечислил с ее карты себе все деньги, а затем оформил на ее имя кредитов на общую сумму почти 90 тысяч гривен. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

