Во Львовской области 20-летний аферист оформил на женщину кучу кредитов
Во Львовской области будут судить 20-летнего парня. Он незаконно получил доступ к мобильному телефону другого человека и оформил кредиты
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
20-летний житель Львова получил доступ к мобильному телефону женщины. Затем он скачал туда банковское приложение, зарегистрировался под именем владелицы и таким образом получил возможность пользоваться услугами онлайн-банкинга от ее имени.
Мошенник перечислил с ее карты себе все деньги, а затем оформил на ее имя кредитов на общую сумму почти 90 тысяч гривен. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
