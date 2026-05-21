Прикордонники знищили рідкісну РСЗВ росіян

Українські захисники щодня продовжують нищити техніку окупантів. На цей раз прикордонникам вдалось зищити рідкусну реактивну систему залпового вогню ворога

Державна прикордонна служба

На кадрах можна побачити роботу пілотів "Фенікса", які працюють на Лиманському напрямку. Росіяни намагались сховати гармати серед кущів та дерев, але їм це не допомогло. Українські дрони знищили рідкісну реактивну систему залпового вогню "Тип-63".

"Один із окупантів намагався збити "Вампір" прикордонного підрозділу "Фенікс" з автомата. Звісно ж, він не поцілив. Натомість бомбер поцілив його. Також не минулося й без ураження логістики та живої сили противника", - розповіли прикордонники.

