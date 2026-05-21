21 травня 2026, 19:40

Прикордонники знищили рідкісну РСЗВ росіян

Фото: ДПСУ
Українські захисники щодня продовжують нищити техніку окупантів. На цей раз прикордонникам вдалось зищити рідкусну реактивну систему залпового вогню ворога

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу пілотів "Фенікса", які працюють на Лиманському напрямку. Росіяни намагались сховати гармати серед кущів та дерев, але їм це не допомогло. Українські дрони знищили рідкісну реактивну систему залпового вогню "Тип-63".

"Один із окупантів намагався збити "Вампір" прикордонного підрозділу "Фенікс" з автомата. Звісно ж, він не поцілив. Натомість бомбер поцілив його. Також не минулося й без ураження логістики та живої сили противника", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.

прикордонники військові окупанти
