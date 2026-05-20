13:00  20 мая
Пограничники в Сумской области "разнесли" укрытие россиян
10:54  20 мая
В Тернопольской области ночью пьяный школьник сжег иномарку на польских номерах
08:22  20 мая
Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч
UA | RU
UA | RU
20 мая 2026, 11:33

В Конотопе после удара РФ под завалами обнаружили тело 94-летней женщины

20 мая 2026, 11:33
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Сумщины
Читайте також
українською мовою

В Конотопе на Сумщине утром 20 мая под завалами дома, потерпевшего удар российских дронов, обнаружили тело 94-летней женщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Женщине, погибшей в результате российской атаки на Конотоп, было 94 года – исполнилось в воскресенье. А через два дня ее жизнь унесла российская атака", – написал он.

По его словам, также из-за атаки РФ пострадали еще 11 человек. Большинство из них – люди пожилого возраста.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Поисково-спасательные работы на месте обстрела продолжаются с ночи.

Напомним, в ночь на 20 мая Сумская область оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Вражеские БпЛА попали в жилые сектора в Конотопской и Шосткинской общинах.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия ночного обстрела Конотопа. Было известно о 8 травмированных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область Конотоп российская армия дроны погибшая женщина разбор завалов спасатели
Атаки РФ на Харьковщину: погибла женщина, еще шесть человек пострадали
20 мая 2026, 09:08
Четверо погибших и девять раненых: последствия вражеских ударов по Сумщине
20 мая 2026, 08:28
Трагедия в Прилуках: 20 мая в городе объявлен день траура по погибшим от ракетного удара
19 мая 2026, 22:12
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
На Полтавщине нашли мертвой 18-летнюю девушку
20 мая 2026, 13:27
Пограничники в Сумской области "разнесли" укрытие россиян
20 мая 2026, 13:00
Пожар из-за телефона на Львовщине: пострадали двое детей
20 мая 2026, 12:47
Ракетный удар по Прилукам: уже 4 погибших и 30 пострадавших
20 мая 2026, 12:38
В Украине ощутимо подорожал McDonald's: сколько теперь будут стоить бургеры
20 мая 2026, 12:30
На Харьковщине обезвредили беспилотник "Молния" с миной, который упал на крышу дома
20 мая 2026, 12:17
Перед боем за титул: Усик и Верховен провели битву взглядов возле пирамид
20 мая 2026, 11:59
Выборы в 2027 году: в ОП объяснили, при каких условиях это возможно
20 мая 2026, 11:54
В Кировоградской области возле ГЭС браконьер наловил рыбы более чем на 6,3 млн грн
20 мая 2026, 11:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »