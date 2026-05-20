В Конотопе после удара РФ под завалами обнаружили тело 94-летней женщины

Фото: ГСЧС Сумщины

В Конотопе на Сумщине утром 20 мая под завалами дома, потерпевшего удар российских дронов, обнаружили тело 94-летней женщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Женщине, погибшей в результате российской атаки на Конотоп, было 94 года – исполнилось в воскресенье. А через два дня ее жизнь унесла российская атака", – написал он.

По его словам, также из-за атаки РФ пострадали еще 11 человек. Большинство из них – люди пожилого возраста.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Поисково-спасательные работы на месте обстрела продолжаются с ночи.

Напомним, в ночь на 20 мая Сумская область оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Вражеские БпЛА попали в жилые сектора в Конотопской и Шосткинской общинах.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия ночного обстрела Конотопа. Было известно о 8 травмированных.