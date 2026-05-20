Во время атаки на Богодуховскую громаду на Харьковщине один из вражеских дронов потерял управление и упал на крышу двухэтажки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД Украины.

Жители сообщили об опасности в ГСЧС. Специалисты установили, что это российский дрон "Молния" с противотранспортной миной ТМ-62 на борту. К счастью, взрывчатка не сработала.

Саперы эвакуировали людей, после чего изъяли опасный боеприпас и обломки дрона.

Гражданам напоминают: в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов или обломков снарядов запрещено подходить к ним, трогать или пытаться самостоятельно переместить. О находке следует сразу уведомить экстренные службы по номерам 101 или 112.

Напомним, следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках ракеты, которую россияне поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля этого года.