20 мая 2026, 12:17

На Харьковщине обезвредили беспилотник "Молния" с миной, который упал на крышу дома

Фото: ГСЧС
Во время атаки на Богодуховскую громаду на Харьковщине один из вражеских дронов потерял управление и упал на крышу двухэтажки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД Украины.

Жители сообщили об опасности в ГСЧС. Специалисты установили, что это российский дрон "Молния" с противотранспортной миной ТМ-62 на борту. К счастью, взрывчатка не сработала.

Саперы эвакуировали людей, после чего изъяли опасный боеприпас и обломки дрона.

Гражданам напоминают: в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов или обломков снарядов запрещено подходить к ним, трогать или пытаться самостоятельно переместить. О находке следует сразу уведомить экстренные службы по номерам 101 или 112.

Напомним, следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках ракеты, которую россияне поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля этого года.

Харьковская область война обстрелы беспилотники взрывотехники дрон
