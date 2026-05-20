20 мая 2026, 12:38

Ракетный удар по Прилукам: уже 4 погибших и 30 пострадавших

Фото: ГСЧС Черниговщины
В Прилуках Черниговской области в результате ракетного удара погибли четыре человека – двое мужчин, женщина и 15-летний парень

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, еще 30 человек получили ранения.

Также повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, жилые дома и квартиры.

Кроме того, в Прилуцком и Нежинском районах зафиксированы удары дронами типа "Герань" по объектам нефтегазовой инфраструктуры.

Сегодня утром российский беспилотник атаковал комплекс отдыха в Батуринской общине. В результате удара повреждены здания, возник пожар, который уже ликвидирован. Также уничтожен легковой автомобиль, один человек пострадал – ему оказали помощь на месте.

В Черниговский район в приграничных селах из-за ударов БпЛА возникли пожары, а в самом Чернигове повреждены два автомобиля.

В Корюковский район FPV-дрон попал по территории лесничества на Сновщине, также поврежден объект связи.

В Новгород-Северском районе в селе Семеновской общины ударом "Ланцета" повреждено здание бывшей пилорамы.

Напомним, в Прилуках 20 мая объявили Днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара 19 мая. Около 10 утра российские военные нанесли удар баллистической ракетой по центру Прилук на Черниговщине. Было известно, что три человека погибли и 29 пострадали.

война Черниговская область Прилуки атака повреждения российская армия
