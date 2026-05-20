Перед боем за титул: Усик и Верховен провели битву взглядов возле пирамид

Александр Усик и Рико Верховен. Фото: The Ring

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели эффектную битву взглядов на фоне египетских пирамид

Об этом пишет издание "Чемпион", передает RegioNews.

Дуэль взглядов состоялась в Гизе, где уже через несколько дней спортсмены встретятся в бою за титул WBC в тяжелом весе, которым владеет украинец.

Также на кону будет стоять специальный пояс "Король Нила".

Поединок пройдет под открытым небом на специально построенной арене вблизи легендарных пирамид.

Организаторы отмечают, что для проведения шоу используют специальные технологии, которые должны минимизировать влияние шума на исторический памятник.

Для Усика это сражение станет первым в карьере против представителя другого вида единоборств. 37-летний Верховен, которого называют "Королем кикбоксинга", является одним из самых титулованных бойцов в мире кикбоксинга – на его счету 66 побед в 76 поединках.

FACE OFF IN FRONT OF THE PYRAMIDS



Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven come face-to-face for the first time on fight week



Glory in Giza May 23rd LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/HzXyFvpiY3 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 19, 2026

Как известно, поединок Усика и Верховена состоится 23 мая в Египте на фоне пирамид Гизы. Бой станет добровольной защитой чемпионских поясов украинца по версиям WBA, WBC и IBF в тяжелом весе.

Напомним, недавно Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров вне зависимости от веса) по версии ESPN.

Ранее спортсмен возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине. Боксер стал лидером категории "Персона". По мнению авторов рейтинга, лидерство украинского боксера обусловлено его успехами на ринге.