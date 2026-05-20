20 мая 2026, 11:54

Выборы в 2027 году: в ОП объяснили, при каких условиях это возможно

20 мая 2026, 11:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что избирательный процесс в Украине могут запустить не ранее чем через три месяца после стойкого прекращения огня. По его словам, при определенных условиях выборы могут пройти весной 2027 года

Об этом Подоляк сообщил в комментарии председателю правления Института мировой политики Виктору Шлинчаку, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что речь идет не о самих выборах, а только о старте избирательных процедур. По словам советника ОП, провести выборы ни весной, ни осенью этого года невозможно.

Также Подоляк заявил, что глава Кремля Владимир Путин, по его мнению, считает войну на Ближнем Востоке "окном возможностей" для России и находится в собственном видении ситуации по войне против Украины.

"Генералы ему рисуют, что он где-то уже возле Киева находится и немного осталось, чтобы захватить всю Украину. Он живет в таком измерении", – заявил Подоляк.

В то же время, советник ОП считает, что Украина должна продолжать системное давление на российскую экономику, в частности на экспортно-ориентированные отрасли.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

Читайте также: Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности

Украина выборы война Михаил Подоляк Путин Офис президента мир прекращение огня
