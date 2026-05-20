Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Светловодска, которого обвиняют в браконьерстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в конце апреля 20-летний рыбак прибыл в акваторию нижнего бьефа плотины Кременчугской ГЭС вблизи одного из садовых обществ Светловодской громады. Для массового отлова рыбы он подготовил надувную лодку и пять запрещенных лесных сеток большой длины.

Уже на следующее утро правоохранители совместно с работниками рыбпатруля разоблачили парня "на горячем" – именно во время извлечения сеток из воды вместе с уловом. На месте у браконьера изъяли лодку, весла, запрещенные орудия ловли и тысячи незаконно выловленных рыбин.

Среди изъятого улова насчитали более 2700 шт плотвы, более 1200 плоскирок, десятки синяков, а также значительное количество лещей, окуней, карасей и другой рыбы.

По выводам экспертов, сумма ущерба рыбному хозяйству Украины составляет 6 миллионов 329 тысяч гривен. Прокуратура подала гражданский иск для возмещения нанесенного ущерба.

За незаконный лов рыбы парню грозит штраф, ограничение свободы или до трех лет тюрьмы.

