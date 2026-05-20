20 мая 2026, 11:49

В Кировоградской области возле ГЭС браконьер наловил рыбы более чем на 6,3 млн грн

Иллюстративное фото: pixabay
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Светловодска, которого обвиняют в браконьерстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в конце апреля 20-летний рыбак прибыл в акваторию нижнего бьефа плотины Кременчугской ГЭС вблизи одного из садовых обществ Светловодской громады. Для массового отлова рыбы он подготовил надувную лодку и пять запрещенных лесных сеток большой длины.

Уже на следующее утро правоохранители совместно с работниками рыбпатруля разоблачили парня "на горячем" – именно во время извлечения сеток из воды вместе с уловом. На месте у браконьера изъяли лодку, весла, запрещенные орудия ловли и тысячи незаконно выловленных рыбин.

Среди изъятого улова насчитали более 2700 шт плотвы, более 1200 плоскирок, десятки синяков, а также значительное количество лещей, окуней, карасей и другой рыбы.

По выводам экспертов, сумма ущерба рыбному хозяйству Украины составляет 6 миллионов 329 тысяч гривен. Прокуратура подала гражданский иск для возмещения нанесенного ущерба.

За незаконный лов рыбы парню грозит штраф, ограничение свободы или до трех лет тюрьмы.

Напомним, на Буковине чиновник лесничества получил подозрение из-за незаконной рубки деревьев в заказнике. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

