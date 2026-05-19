В ночь на 19 мая РФ атаковала Украину 209 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 180 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 19 мая российские войска еще раз массированно атаковали юг Одесщины ударными беспилотниками. Большинство вражеских воздушных целей уничтожили силы ПВО, однако в Измаильском районе зафиксировано попадание.