Пограничники разнесли российские позиции дронами

Украинские пограничники показали, как атакуют российские позиции в Южном направлении. Появилось новое эффектное видео с фронта

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Во время очередного рейда аэроразведчики пограничники обнаружили российские позиции, оборудование и окупантов. По всем целям защитники нанесли удары дронами. В результате удалось уничтожить огневую позицию ствольной артиллерии, антенное оборудование операторов БПЛА и живую силу противника.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно выполняет задачи по защите государства и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорят защитники.

