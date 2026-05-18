Российские военные 40 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии четыре района Днепропетровской области, в результате чего получил ранения мужчина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины.

Повреждены жилые дома, заправка, автомобиль. Ранен 51-летний мужчина, находящийся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Самаровском районе россияне попали по Перещепинской общине. Повреждения получила инфраструктура.

В Синельниковском районе враг атаковал Покровскую общину. Поврежденное не эксплуатируемое здание.

Кроме того, российские военные нанесли удары по Зеленодольскому обществу Криворожского района. Повреждения получили частные дома.

Как уточнил Ганжа, в Днепре после ночной атаки за помощью медиков обратились еще пять человек. Все они будут лечиться амбулаторно.

"Таким образом, пострадавших уже 28. Из них 8 госпитализированы", - добавил он.

