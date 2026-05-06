Заплатил 5000 долларов, чтобы не служить: в Черкасской области задержали пограничника-дезертира
ГБР задержало инспектора пограничной службы при попытке дать взятку своему руководителю
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.
Военнослужащий передал начальнику 5000 долларов, рассчитывая таким образом беспрепятственно покинуть часть и избежать службы. Кроме свободного выхода он надеялся, что руководство скроет факт его дезертирства и не будет сообщать об этом правоохранительным органам.
Во время осмотра места правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта.
Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям: предоставление взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УКУ) и дезертирство в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Следователи готовят документы для избрания подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее правоохранители ликвидировали канал побега для военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Организатором оказался житель Запорожья, который привлек к схеме чиновника одной из воинских частей.