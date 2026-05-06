06 мая 2026, 11:34

Заплатил 5000 долларов, чтобы не служить: в Черкасской области задержали пограничника-дезертира

Фото: ГБР
ГБР задержало инспектора пограничной службы при попытке дать взятку своему руководителю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

Военнослужащий передал начальнику 5000 долларов, рассчитывая таким образом беспрепятственно покинуть часть и избежать службы. Кроме свободного выхода он надеялся, что руководство скроет факт его дезертирства и не будет сообщать об этом правоохранительным органам.

Во время осмотра места правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям: предоставление взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УКУ) и дезертирство в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи готовят документы для избрания подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали канал побега для военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Организатором оказался житель Запорожья, который привлек к схеме чиновника одной из воинских частей.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
