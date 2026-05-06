Военнослужащий передал начальнику 5000 долларов, рассчитывая таким образом беспрепятственно покинуть часть и избежать службы. Кроме свободного выхода он надеялся, что руководство скроет факт его дезертирства и не будет сообщать об этом правоохранительным органам.

Во время осмотра места правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям: предоставление взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УКУ) и дезертирство в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи готовят документы для избрания подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали канал побега для военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Организатором оказался житель Запорожья, который привлек к схеме чиновника одной из воинских частей.