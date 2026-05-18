Украинские пограничники показали, как дроном уничтожили РЭБ и пушки оккупантов

Украинские военные уничтожают россиян на фронте. Пограничники показали свежие кадры с фронта, где можно увидеть работу украинских дронов

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу операторов дронов бригады "Стальная граница", работающих на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. С помощью FPV и БПЛА "Vampire" они атаковали врага.

"В частности, бойцам удалось поразить бронетранспортер, 3 окупантов, РЭБ, антенну, пушку, 2 транспортных средства, склад бк и 3 укрытия", - рассказали пограничники.

