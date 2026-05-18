Украинские пограничники показали, как дроном уничтожили РЭБ и пушки оккупантов
Украинские военные уничтожают россиян на фронте. Пограничники показали свежие кадры с фронта, где можно увидеть работу украинских дронов
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу операторов дронов бригады "Стальная граница", работающих на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. С помощью FPV и БПЛА "Vampire" они атаковали врага.
"В частности, бойцам удалось поразить бронетранспортер, 3 окупантов, РЭБ, антенну, пушку, 2 транспортных средства, склад бк и 3 укрытия", - рассказали пограничники.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.
