В Чернигове к 15 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества приговорили местную жительницу, работавшую на российские спецслужбы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила агентка ФСБ, разоблаченная СБУ в конце 2024 года на корректировке атак России по Чернигову.

Установлено, что именно по ее координатам осенью 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по одному из военных объектов региона.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленницу перед выполнением следующей вражеской задачи – установка напротив военного объекта скрытой видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

С помощью замаскированного видеоустройства рашисты надеялись скорректировать по цели комбинированный ракетно-дроновый удар во время новой серии воздушных атак по региону.

Как установило расследование, наведением обстрела занималась завербованная врагом медицинская сестра одной из частных медклиник города. Вниманию российской спецслужбы она попала, когда искала "легкие заработки" в профильных Телеграмм-каналах.

В обмен на деньги предательница обходила территорию областного центра и его окрестности, чтобы сфотографировать на телефонную камеру локации сил обороны с привязкой к местности.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебный замысел и задокументировала преступную деятельность агента. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования украинских войск.

Во время обысков у предательницы изъят смартфон, используемый ею для фотофиксации режимных объектов и координации своих действий с куратором от ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

