Отель в Буковеле за "грязные" деньги: ВАКС арестовал эксзамначальника Киевской таможни

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника Киевской таможни, подозреваемому по делу о легализации более двух миллионов долларов, вложенных в строительство гостиничного комплекса на территории Буковеля

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как отмечается, ввиду того, что подозреваемый не внес определенную судом сумму залога, а именно 20 млн грн, сторона обвинения обратилась с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесению залога.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога. Во исполнение решения суда лицо взято под стражу в зале суда", - информируют в САП.

