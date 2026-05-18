У Чорному морі "Shahed" атакував китайське торговельне судно

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки обійшлося без жертв.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахєдом” уразити китайське торговельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. "Произошла чудовищная ошибка”, товарищи?", – зазначив Плетенчук.

Наразі додаткові деталі інциденту уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 18 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Під ударом опинилися житлові квартали у Київському та Приморському районах міста. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей – 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік.

