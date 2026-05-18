У Чорному морі "Shahed" атакував китайське торговельне судно
Вночі 18 травня російські війська атакували ударним безпілотником типу "Shahed" китайське торгівельне судно, яке перебувало в територіальних водах України
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки обійшлося без жертв.
"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахєдом” уразити китайське торговельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. "Произошла чудовищная ошибка”, товарищи?", – зазначив Плетенчук.
Наразі додаткові деталі інциденту уточнюються.
Нагадаємо, в ніч на 18 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Під ударом опинилися житлові квартали у Київському та Приморському районах міста. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей – 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік.
