23 удари по залізниці: ворог атакував депо та мости у семи областях, у Здолбунові є загиблі

Росія 13 травня здійснила масштабну сплановану атаку на об’єкти залізниці по всій країні. Під ударом опинилися депо, мости та вузлові станції у семи областях

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає RegioNews .

За його словами, сьогодні під ударами росіян знову опинилися українські громади — Київ, Одещина, Закарпаття, Львівщина, Харківщина, Запоріжжя та інші регіони, є загиблі.

Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, енергетиці та логістиці.

"Однією з ключових цілей цієї атаки стала українська залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України”, - зауважив віцепрем’єр.

Пасажирів та залізничників на робочих місцях завчасно евакуйовували, але, на жаль, є втрати серед цивільних у місті залізничників - Здолбунові. Тут російський удар забрав життя двох перехожих - працівників залізниці.

Під обстрілами опинилися енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

У Ковелі на Волині внаслідок російського удару 13 травня по залізничному вокзалу пошкоджені автобуси, маршрутки та приватні автомобілі.