Прикордонники знайшли авто з сигаретами на мільйон

Прикордонники викрили чоловіка з контрабандою. Це сталось на пункті пропуску "Шегін"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники зупинили Peugeot, за кермом якого був 49-річний чоловік. Під час обшуку в машині знайшли 6470 пачок сигарет без акцизних марок.

Порушник перешкоджав діям правоохоронців. Тож на нього склали адміністративний протокол.

"Орієнтовна вартість сигарет – близько 600 тис. грн, авто (яким перевозили контрабанду) – 520 тис. грн. Загальна сума вилученого – понад 1,1 млн грн. Інформацію передано відповідним органам", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, раніше прикордонники викрили схему контрабанди підакцизних товарів через держкордон. Двоє жителів Буковини намагалися переправити сигарети до Румунії, використовуючи безпілотники.