Фото: соцсети

В среду, 6 мая, в Киеве возле Национального ботанического сада имени М.М. Гришко произошло ДТП с участием двух автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

По словам очевидцев, водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль.

В момент столкновения в салоне второго автомобиля находился получивший травмы водитель. На месте происшествия работали медики и правоохранители.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, во Львовской области столкнулись грузовой автомобиль MAN и автомобиль Hyundai Tucson. Легковушка влетела под полуприцеп – переднюю часть автомобиля смяло наголову. В результате ДТП 31-летний водитель получил травмы, его госпитализировали.