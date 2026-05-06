В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
Утром 6 мая российские военные прицельно атаковали гражданский автомобиль на территории Стецьківського старостата Сумской громады
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате атаки вражеского дрона погибла пассажирка авто.
Водитель получил ранения. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 29 обстрелов по 23 населенным пунктам Сумщины. Повреждены дома и учебные заведения, шесть человек получили ранения.
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Заплатил 5000 долларов, чтобы не служить: в Черкасской области задержали пограничника-дезертира
06 мая 2026, 11:34РФ ударила по детскому саду в Сумах: продолжается спасательная операция
06 мая 2026, 11:17На Закарпатье горит лес: огонь охватил 75 гектаров
06 мая 2026, 11:09Аналитики раскритиковали соцпрограммы правительства и призвали к их пересмотру
06 мая 2026, 10:49На Львовщине пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
06 мая 2026, 10:37На Харьковщине во время полевых работ на взрывчатке подорвался мужчина
06 мая 2026, 10:31На Прикарпатье разоблачили схему "мертвых душ" в "Укрзализныце"
06 мая 2026, 10:11За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК
06 мая 2026, 09:24Ночная атака на Херсон: огнеборцы спасли трех женщин из горящей многоэтажки
06 мая 2026, 09:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все блоги »