Аналитики раскритиковали соцпрограммы правительства и призвали к их пересмотру

Иллюстративное фото: Суспильне

Об этом говорится в обращении аналитических центров к Президенту, Премьер-министру, профильным министерствам и парламентским комитетам, передает RegioNews.

Специалисты отмечают, что в условиях войны и ограниченных бюджетных ресурсов социальная поддержка должна быть максимально адресной и направленной на наиболее уязвимые категории населения. В частности, малообеспеченные домохозяйства, внутренне перемещенных лиц и семьи погибших и раненых военных.

Авторы документа ссылаются на обязательства Украины в рамках сотрудничества с МВФ по внедрению механизмов проверки доходов получателей социальной помощи и повышению адресности выплат.

Среди программ, вызывающих замечания, названы "Национальный кэшбек", кэшбек на топливо, программа "Зимняя тысяча" и единоразовые выплаты пенсионерам. По мнению аналитиков, они обладают низким или непропорциональным социальным эффектом и не всегда ориентированы на наиболее нуждающихся граждан.

В частности, отмечается, что программа "Национальный кэшбек" имеет минимальное влияние на экономику, а топливный кэшбек является регрессивным по своей природе, поскольку больше выгод получают владельцы автомобилей с более высоким уровнем потребления горючего.

Также критикуется практика разовых универсальных выплат без проверки доходов, которая, по оценке экспертов, рассеивает бюджетные ресурсы вместо целевой поддержки уязвимых групп.

В то же время аналитические центры отмечают, что ряд правительственных программ, в частности "еВосстановление", "еРабота", "Кредиты 5-7-9%" и "еОселя", имеют более эффективный адресный характер и положительный экономический эффект.

В обращении предлагается:

ввести обязательную верификацию доходов и имущественного положения для участия в массовых социальных программах,

сократить неэффективные выплаты,

перенаправить часть средств на страхование военных рисков, поддержку бизнеса и инвестиционные механизмы восстановления экономики.

Также специалисты призывают правительство регулярно публиковать отчеты по эффективности социальных программ с измеряемыми показателями результативности.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский анонсировал новые программы государственной поддержки украинцам. Речь идет о специальных доплатах для пенсионеров и получателей социальной помощи, а также о компенсации расходов на топливо.

Читайте также: "еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд