10:37  06 мая
На Львовщине пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
10:31  06 мая
На Харьковщине во время полевых работ на взрывчатке подорвался мужчина
02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 10:49

Аналитики раскритиковали соцпрограммы правительства и призвали к их пересмотру

06 мая 2026, 10:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Суспильне
Читайте також
українською мовою

Аналитические центры заявили о неэффективности отдельных социальных программ правительства и призвали усилить адресность выплат

Об этом говорится в обращении аналитических центров к Президенту, Премьер-министру, профильным министерствам и парламентским комитетам, передает RegioNews.

Специалисты отмечают, что в условиях войны и ограниченных бюджетных ресурсов социальная поддержка должна быть максимально адресной и направленной на наиболее уязвимые категории населения. В частности, малообеспеченные домохозяйства, внутренне перемещенных лиц и семьи погибших и раненых военных.

Авторы документа ссылаются на обязательства Украины в рамках сотрудничества с МВФ по внедрению механизмов проверки доходов получателей социальной помощи и повышению адресности выплат.

Среди программ, вызывающих замечания, названы "Национальный кэшбек", кэшбек на топливо, программа "Зимняя тысяча" и единоразовые выплаты пенсионерам. По мнению аналитиков, они обладают низким или непропорциональным социальным эффектом и не всегда ориентированы на наиболее нуждающихся граждан.

В частности, отмечается, что программа "Национальный кэшбек" имеет минимальное влияние на экономику, а топливный кэшбек является регрессивным по своей природе, поскольку больше выгод получают владельцы автомобилей с более высоким уровнем потребления горючего.

Также критикуется практика разовых универсальных выплат без проверки доходов, которая, по оценке экспертов, рассеивает бюджетные ресурсы вместо целевой поддержки уязвимых групп.

В то же время аналитические центры отмечают, что ряд правительственных программ, в частности "еВосстановление", "еРабота", "Кредиты 5-7-9%" и "еОселя", имеют более эффективный адресный характер и положительный экономический эффект.

В обращении предлагается:

  • ввести обязательную верификацию доходов и имущественного положения для участия в массовых социальных программах,
  • сократить неэффективные выплаты,
  • перенаправить часть средств на страхование военных рисков, поддержку бизнеса и инвестиционные механизмы восстановления экономики.

Также специалисты призывают правительство регулярно публиковать отчеты по эффективности социальных программ с измеряемыми показателями результативности.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский анонсировал новые программы государственной поддержки украинцам. Речь идет о специальных доплатах для пенсионеров и получателей социальной помощи, а также о компенсации расходов на топливо.

Читайте также: "еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина украинцы обращение поддержка социальная помощь соцвыплаты Аналитические центры
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Заплатил 5000 долларов, чтобы не служить: в Черкасской области задержали пограничника-дезертира
06 мая 2026, 11:34
РФ ударила по детскому саду в Сумах: продолжается спасательная операция
06 мая 2026, 11:17
На Закарпатье горит лес: огонь охватил 75 гектаров
06 мая 2026, 11:09
На Львовщине пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
06 мая 2026, 10:37
На Харьковщине во время полевых работ на взрывчатке подорвался мужчина
06 мая 2026, 10:31
На Прикарпатье разоблачили схему "мертвых душ" в "Укрзализныце"
06 мая 2026, 10:11
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
06 мая 2026, 09:46
За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК
06 мая 2026, 09:24
Ночная атака на Херсон: огнеборцы спасли трех женщин из горящей многоэтажки
06 мая 2026, 09:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »