Фото: ГСЧС Закарпатье

В Закарпатской области продолжается ликвидация масштабного пожара на территории Верхне-Воловецкого лесничества

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По предварительным данным, огнем уже охватило около 75 гектаров леса. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации пожара.

К тушению привлечены 243 человека и 46 единиц техники, в том числе 138 спасателей и 36 единиц техники от ГСЧС, а также авиация службы.

В помощь местным подразделениям прибыли спасатели из Львовской и Ивано-Франковской области.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

