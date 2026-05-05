05 мая 2026, 19:14

Россияне ударили по Запорожью: количество погибших выросло до 9 человек

Фото: Запорожская ОВА
Число погибших в результате авиаудара по Запорожью 5 мая увеличилось до 9 человек — мужчина, которого спасателям удалось деблокировать из-под обломков здания, скончался в реанимации

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews .

По обновленным данным, погибли 9 человек еще 2 человека получили ранения.

Один из пострадавших, которого спасатели деблокировали из-под завалов, скончался в больнице.

В настоящее время спасатели ликвидировали все очаги пожаров на местах попаданий, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Психологи ГСЧС оказали помощь: 38 людям среди них 6 детей и 2 маломобильных человека.

На местах происшествия работают все экстренные службы.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российская армия 5 мая нанесла авиаудара по центру города , продолжается спасательная операция.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
