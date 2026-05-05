Россияне ударили по Запорожью: количество погибших выросло до 9 человек

Число погибших в результате авиаудара по Запорожью 5 мая увеличилось до 9 человек — мужчина, которого спасателям удалось деблокировать из-под обломков здания, скончался в реанимации

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По обновленным данным, погибли 9 человек еще 2 человека получили ранения.

Один из пострадавших, которого спасатели деблокировали из-под завалов, скончался в больнице.

В настоящее время спасатели ликвидировали все очаги пожаров на местах попаданий, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Психологи ГСЧС оказали помощь: 38 людям среди них 6 детей и 2 маломобильных человека.

На местах происшествия работают все экстренные службы.

