Взрывотехники обнаружили и обезвредили боевую часть вражеского ударного БПЛА, который ранее сбили Силы обороны в Черниговском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обломки дрона нашли на открытой местности недалеко от одного из населенных пунктов.

Поскольку боевая часть беспилотника не сдетонировала при падении, специалисты провели осмотр и с соблюдением мер безопасности изъяли опасный объект. Боевую часть транспортировали на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.

Полиция напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов или обломков нельзя к ним приближаться или касаться их. О подобных находках необходимо сразу сообщать на спецлинию 102.

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили две боевые части ракеты общим весом 800 кг, которые не сдетонировали.