02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
01:38  06 мая
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
00:35  06 мая
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 06:13

На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника

06 мая 2026, 06:13
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Взрывотехники обнаружили и обезвредили боевую часть вражеского ударного БПЛА, который ранее сбили Силы обороны в Черниговском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обломки дрона нашли на открытой местности недалеко от одного из населенных пунктов.

Поскольку боевая часть беспилотника не сдетонировала при падении, специалисты провели осмотр и с соблюдением мер безопасности изъяли опасный объект. Боевую часть транспортировали на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.

Полиция напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов или обломков нельзя к ним приближаться или касаться их. О подобных находках необходимо сразу сообщать на спецлинию 102.

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили две боевые части ракеты общим весом 800 кг, которые не сдетонировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область беспилотники дрон взрывотехники война обстрелы
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Запорожская область под ударами РФ: 12 погибших, 49 раненых
06 мая 2026, 07:22
Минус 1050 солдат и 92 артсистемы: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
06 мая 2026, 07:12
РФ атаковала Украину дронами и КАБами после начала "режима тишины"
06 мая 2026, 07:03
Chanel, Hermes и Cartier: во Львовской области таможенники изъяли люксовые вещи на миллион гривен
06 мая 2026, 06:29
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
06 мая 2026, 02:52
На Львовщине будут судить родителей, которые довели шестимесячного младенца до туберкулеза и истощения
06 мая 2026, 02:31
В Одесской области разоблачили сеть нелегальных АЗС
06 мая 2026, 02:07
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
06 мая 2026, 01:38
Рэпер ХАС признался о проблемах со здоровьем: почему артист сейчас не выступает
06 мая 2026, 01:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »