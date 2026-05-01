Повідомлення від НАБУ: українців попередили про нову схему аферистів
Українців попередили про нові схеми шахрайства. Громадянам можуть надходити повідомлення нібито від НАБУ
Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.
Зазначається, що в шахрайських повідомленнях є посилання або вкладення, які можуть бути схожі на офіційні адреси НАБУ. Проте насправді Національне бюро не має жодного стосунку до цих листів. Такі повідомлення є спробою аферистів вкрасти ваші дані або інфікувати пристрій.
"Офіційне електронне листування здійснюємо виключно з домену @nabu.gov.ua (не @nabu.org.ua, @enabu.gov.ua тощо)", - наголошують в НАБУ.
Правоохоронці рекомендують:
- не відкривати вкладення/посилання з підозрілих листів;
- не передавати паролі, коди підтвердження чи особисті дані;
- завжди перевіряти реальну адресу відправника;
- у разі сумнівів звертатися до НАБУ за номером: 0 800 213 200.
Нагадаємо, раніше в ОП повідомляли, що аферисти розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента Кирила Буданова. Людей закликають ретельно перевіряти дані відправника та не довіряти сумнівним електронним повідомленням.