Во Львовской области хакеры похитили игровые аккаунты на 10 миллионов

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция Украины

Хакеры сломали более 610 тысяч игровых профилей, чтобы потом продавать за криптовалюту на сайте с российским доменом. Особое внимание злоумышленники обращали на ценные игровые объекты, лимитированное снаряжение, которое игроки покупают за реальные деньги. Остаток средств на виртуальных счетах также интересовал аферистов.

Как выяснила полиция, организатором оказался 19-летний молодой человек. Он познакомился с сообщниками на тематических игровых ресурсах в прошлом году. Впоследствии он разработал комплексную схему взлома личных профилей игроков с целью их дальнейшей перепродажи по криптовалюте в закрытых онлайн-сообществах и на веб-сайте, домен которого зарегистрирован в РФ.

"Специалисты киберполиции обнаружили более 300 записей, содержащих данные о так называемых "элитных" аккаунтах. По предварительным данным, теневой оборот схемы мог достигать 10 млн грн. Сейчас продолжается анализ информации, содержащейся в изъятых гаджетах", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.