На Прикарпатье "работник банка" очистил карту мужчины

Жертвой схемы стал 37-летний житель Яблоновской общины. Ему позвонил по телефону незнакомец, который представился работником банка. Впоследствии псевдобанкир сообщил о якобы подозрительных операциях с карточкой и убедил мужчину "защитить средства". Для этого попросил назвать коды, приходящие в SMS.

В результате мужчина потерял 150 тысяч гривен. В полиции приступили к расследованию.

"Телефонные мошенники активизировались - они звонят по телефону людям, представляются работниками банков и выманивают конфиденциальную информацию", - предупреждают в полиции.

