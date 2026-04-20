Аферисты от имени Буданова просят "возвращать украинцев из-за границы"

Фото: из открытых источников

Аферисты используют имя главы ОП в очередной схеме. Украинцев предупредили о мошенничестве

Об этом сообщает Офис президента Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что аферисты рассылают фейковые письма от имени руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Люди призывают тщательно проверять данные отправителя и не доверять сомнительным электронным сообщениям.

Недавно письмо от мошенников, притворявшихся главой ОП, получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас. В этом письме аферисты просили о "оказании активной медийной и информационной поддержки" для возвращения украинских граждан на родину.

"Письмо поступило не с официального адреса, а из ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: office.apu.gov.ua@proton.me. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову", - говорят в ОП.

Всю информацию уже передали правоохранителям.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные присылают сообщения с фейковых номеров, используя имя и фото начальника Сумской ОВА Олега Григорова, с просьбой одолжить средства.