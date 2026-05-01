В Харькове и Чугуевы дроны попали в АЗС, возникли пожары

Утром 1 мая российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харькове и области, в частности, в Киевском и Слободском районах города, а также в городе Чугуев. В результате ударов возникли пожары, есть пострадавшие

Об этом сообщили городской глава Харькова Игорь Терехов и мэр Чугуева Галина Минаева, передает RegioNews.

По словам Терехова, в Слободском районе вражеский дрон также попал по заправке. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее он сообщал, что в результате массированной атаки БпЛА по Харькову пострадали, их количество и состояние устанавливаются.

В Чугуеве российский беспилотник попал в автозаправочную станцию, после чего возник пожар. На месте работают экстренные службы.

Местные власти предупреждают, что воздушная опасность в регионе продолжается.

Напомним, 29 апреля российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Херсоне. В результате попадания возник пожар: загорелись емкость с газом, топливная колонка и легковой автомобиль. Никто не пострадал.