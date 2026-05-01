В Сумской области из-за вражеских атак повреждены дома и энергообъекты, ранены 12 человек
В течение суток российские войска совершили серию атак на приграничье Сумской области, применяя ударные дроны, минометы и другое вооружение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Сумской громаде повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры, в том числе газопровод и здания.
В Шосткинской громаде зафиксированы значительные разрушения жилья, хозяйственных построек, транспорта, а также объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.
В Середино-Будской громаде в результате нескольких атак получили ранения 8 гражданских: женщина 39 лет и мужчина 67 лет – после попадания дрона в автобус; мужчины 42, 54 и 58 лет – из-за удара по мотоциклу; женщина 54 лет и мужчины 36 и 47 лет – в результате минометных обстрелов.
В Глуховской громаде из-за атаки беспилотника травмирован 51-летний мужчина.
В Ахтырском районе, в частности в Великописаревской громаде, в результате удара дрона по гражданскому автомобилю получил ранение 61-летний мужчина, также поврежден транспорт.
В Конотопском районе:
- в Путивльской громаде после атаки БПЛА ранен 54-летний мужчина;
- в Новослободской громаде в результате удара беспилотника травмирован 68-летний мужчина.
На местах происшествия работали следователи и взрывотехники.
Напомним, в течение суток российские войска нанесли 864 удара по 44 населенным пунктам Запорожская область. В результате вражеской атаки по Запорожскому району ранения получила 49-летняя женщина.