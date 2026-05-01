В течение суток российские войска совершили серию атак на приграничье Сумской области, применяя ударные дроны, минометы и другое вооружение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры, в том числе газопровод и здания.

В Шосткинской громаде зафиксированы значительные разрушения жилья, хозяйственных построек, транспорта, а также объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.

В Середино-Будской громаде в результате нескольких атак получили ранения 8 гражданских: женщина 39 лет и мужчина 67 лет – после попадания дрона в автобус; мужчины 42, 54 и 58 лет – из-за удара по мотоциклу; женщина 54 лет и мужчины 36 и 47 лет – в результате минометных обстрелов.

В Глуховской громаде из-за атаки беспилотника травмирован 51-летний мужчина.

В Ахтырском районе, в частности в Великописаревской громаде, в результате удара дрона по гражданскому автомобилю получил ранение 61-летний мужчина, также поврежден транспорт.

В Конотопском районе:

в Путивльской громаде после атаки БПЛА ранен 54-летний мужчина;

в Новослободской громаде в результате удара беспилотника травмирован 68-летний мужчина.

На местах происшествия работали следователи и взрывотехники.

Напомним, в течение суток российские войска нанесли 864 удара по 44 населенным пунктам Запорожская область. В результате вражеской атаки по Запорожскому району ранения получила 49-летняя женщина.