В ночь на 1 мая РФ атаковала Украину 210 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 190 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях.

Напомним, ночью 1 мая российские войска снова атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку, возникли пожары в многоэтажках.