Над Україною фіксують великі групи дронів: курс на захід

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про масований рух безпілотників над територією України

Про це інформує RegioNews.

Зазначається, щоу повітряному просторі зафіксовано великі групи ворожих БпЛА, які переважно рухаються у західному напрямку.

Зокрема, понад 30 безпілотників тримають курс через Київщину на Вінниччину. На Вінниччині – групи БпЛА повз Турбів курсом на захід. Також фіксуються БпЛА на Золотоношу, Черкаси з півночі, інша група БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня РФ атакувала Україну 210 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.