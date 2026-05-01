13:14  01 травня
Вибухи у Тернополі: місто атакують десятки дронів
10:50  01 травня
Вдарив арматурою по голові: у Києві затримали 18-річного грабіжника
09:36  01 травня
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
UA | RU
UA | RU
01 травня 2026, 12:34

Над Україною фіксують великі групи дронів: курс на захід

01 травня 2026, 12:34
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про масований рух безпілотників над територією України

Про це інформує RegioNews.

Зазначається, щоу повітряному просторі зафіксовано великі групи ворожих БпЛА, які переважно рухаються у західному напрямку.

Зокрема, понад 30 безпілотників тримають курс через Київщину на Вінниччину. На Вінниччині – групи БпЛА повз Турбів курсом на захід. Також фіксуються БпЛА на Золотоношу, Черкаси з півночі, інша група БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня РФ атакувала Україну 210 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
У Харкові та Чугуєві дрони влучили в АЗС, виникли пожежі
01 травня 2026, 08:56
Ворог атакував поштовий склад у Херсоні: рятувальники потрапили під повторні атаки дронів
01 травня 2026, 08:46
На Сумщині через ворожі атаки пошкоджені будинки та енергооб’єкти, поранені 12 людей
01 травня 2026, 08:09
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Стрілянина в Києві: невідомий обстріляв авто з матір’ю та дитиною
01 травня 2026, 15:12
Повідомлення від НАБУ: українців попередили про нову схему аферистів
01 травня 2026, 14:35
Масована атака на Тернопіль: частина міста без електроенергії
01 травня 2026, 14:27
Від фіктивних діагнозів до втечі через Білорусь: правоохоронці ліквідували 8 схем для ухилянтів
01 травня 2026, 14:22
25 тисяч і за кордон: на Київщині чоловік організував "тури" для ухилянтів
01 травня 2026, 14:15
Новинський осів у Хорватії та купив елітний маєток за 10 млн євро – розслідування
01 травня 2026, 14:03
На Кіровоградщині знищили дві бойові частини ракети загальною вагою 800 кг
01 травня 2026, 13:30
Вибухи у Тернополі: місто атакують десятки дронів
01 травня 2026, 13:14
Масштабні обшуки по всій країні: правоохоронці виявили 20 схронів зі зброєю та боєприпасами
01 травня 2026, 13:12
"Зелений коридор" не врятував: полтавець віз заборонені книги з РФ – що вирішив суд
01 травня 2026, 12:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »