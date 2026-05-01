Ночью 1 мая в Херсоне вражеский беспилотник попал в складское помещение почтового отделения. На объекте вспыхнул пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время ликвидации огня россияне не раз пытались атаковать спасателей с помощью БпЛА.

К счастью, чрезвычайники не пострадали – вовремя перешли в укрытие. Пожар ликвидировали.

Напомним, ночью 1 мая российские войска снова атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку, возникли пожары в многоэтажках.