В Днепре архитектор умер на шестой день после мобилизации: что произошло

В Днепре обсуждают обстоятельства смерти 43-летнего архитектора Евгения Логунова. Он умер только через шесть дней после того, как был задержан представителями ТЦК

Об этом сообщает "Відомо".

2 марта Евгения Логунова задержали ТЦК. Уже скоро он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным, а затем архитектор получил направление в один из районных ТЦК. Через шесть дней после задержания ТЦК мужчина умер. Показания сторон различаются:

по словам матери погибшего, в территориальном центре комплектования ей сообщили, что после ВЛК у Евгения произошло приступ эпилепсии. В то же время родные утверждают, что мужчина никогда раньше не имел подобных диагнозов или приступов;

по выводам медиков, смерть наступила в результате контакта с тупым предметом. При этом в графе об обстоятельствах указано - "намерение неизвестно".

Список зафиксированных у Евгения травм может шокировать: это многообломочные переломы, ушиб головного мозга и многочисленные гематомы. При этом, как именно он получил эти травмы во время пребывания в распоряжении ТЦК, это остается главным вопросом и для следствия, и для его семьи.

Правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Напомним, ранее ДБР завершило расследование в отношении чиновника и военнослужащего ТЦК и СП Киева, разоблаченных в причастности к смерти мужчины во время перевозки мобилизованных. Обвинительный акт направлен в суд.