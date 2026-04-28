Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В три часа ночи 28 апреля к правоохранителям обратился отец девушки. Он сообщил, что дочь вышла из дома в 17:00 предыдущего дня и до сих пор не вернулась, ее мобильный телефон выключен.

К розыскам привлечен личный состав Белоцерковского управления полиции, оперативники уголовного розыска, ювенальные инспекторы и патрульные.

Приметы пропавшей: рост 175-178 см, темные вьющиеся волосы, худощавое телосложение.

Девушка была одета: черная куртка средней длины, темные джинсы, светлые кроссовки. При себе у нее была зеленая сумка.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой: если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, сообщайте на спецлинию 102 или по телефону: +38 (04563) 5-29-38.

