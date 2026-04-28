28 апреля 2026, 08:30

В Киевской области пропала 17-летняя девушка

Фото: полиция
Полиция устанавливает местонахождение девушки, которая пропала 27 апреля в Белой Церкви

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В три часа ночи 28 апреля к правоохранителям обратился отец девушки. Он сообщил, что дочь вышла из дома в 17:00 предыдущего дня и до сих пор не вернулась, ее мобильный телефон выключен.

К розыскам привлечен личный состав Белоцерковского управления полиции, оперативники уголовного розыска, ювенальные инспекторы и патрульные.

Приметы пропавшей: рост 175-178 см, темные вьющиеся волосы, худощавое телосложение.

Девушка была одета: черная куртка средней длины, темные джинсы, светлые кроссовки. При себе у нее была зеленая сумка.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой: если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, сообщайте на спецлинию 102 или по телефону: +38 (04563) 5-29-38.

Напомним, в Днепре нашли мертвой 14-летнюю девочку, которую искали сутки. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

происшествия Киевская область поиск пропавшие без вести несовершеннолетняя поиск ребенка
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Во Львове в парке нашли мёртвого младенца
28 апреля 2026, 16:39
29 эпизодов изнасилования: в Киевской области осудили дядю, который 3 года издевался над 8-летней племянницей
28 апреля 2026, 16:24
Депутатский бизнес на полигоне: в Ужгороде будут судить чиновника за дерибан доходов от вторсырья
28 апреля 2026, 16:05
Атака на Киев: дрон влетел прямо в ЖК - распространяют видео удара
28 апреля 2026, 15:55
В Хмельницкой области отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, пока мать была в больнице
28 апреля 2026, 15:52
В Киеве российский дрон застрял над кладбищем (ФОТО)
28 апреля 2026, 15:35
В Киеве "генерал" требовал с военного 15 тысяч долларов
28 апреля 2026, 15:20
В Хмельницком произошла стрельба
28 апреля 2026, 15:12
Сельсовет в Черкасской области оставил советскую символику на Обелиске Славы
28 апреля 2026, 14:58
Пограничники показали, как уничтожили оккупанта, который прикинулся "водяным" (ВИДЕО)
28 апреля 2026, 14:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »