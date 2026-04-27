ЕБРР выделит Украине €30 млн на восстановление конфайнмента ЧАЭС

Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 30 млн евро как первый транш на восстановление конфайнмента Чернобыльской АЭС, поврежденного российским беспилотником

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, общая стоимость восстановления и усиления безопасности нового безопасного конфайнмента оценивается примерно в 500 млн. евро. Полностью завершить восстановительные работы планируется к 2030 году.

Первый этап предполагает оценку повреждений, разработку технических решений и проектирование работ. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что выделенные средства необходимы для стабилизации конструкции.

Также сообщается, что международные партнеры уже взяли на себя первые обязательства почти на 100 млн. евро для повышения ядерной безопасности в Украине.

Шмигаль добавил, что с начала полномасштабного вторжения Россия 155 раз атаковала подстанции, обеспечивающие выдачу электроэнергии из украинских АЭС.

Всего зафиксировано 127 опасных инцидентов, связанных с агрессией РФ по Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Чернобыльская АЭС и война

Чернобыльская атомная электростанция находится вблизи города Припять в Киевской области.

После аварии 1986 энергоблоки станции были постепенно выведены из эксплуатации, а в 2000 году ЧАЭС окончательно прекратила производство электроэнергии.

В 2016 году над разрушенным 4-м энергоблоком установлен новый безопасный конфайнмент.

Во время полномасштабной войны ЧАЭС находилась под оккупацией российских войск в 2022 году, а затем неоднократно оказывалась под риском из-за боевых действий и атак на энергетическую инфраструктуру.

В 2025 году было зафиксировано повреждение конфайнмента в результате удара российского БПЛА.