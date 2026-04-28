11:57  28 апреля
В центре Полтавы подростки нападают на прохожих и детей
08:30  28 апреля
В Киевской области пропала 17-летняя девушка
08:20  28 апреля
В Николаеве с крыши разрушенного здания ОВА спрыгнул парень
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2026, 14:00

В Киевской области пьяный мужчина устроил стрельбу: в полиции новые детали

28 апреля 2026, 14:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Стрельба произошла 25 апреля в Буче. Тогда местные жители сообщали о том, что слышали выстрелы

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что злоумышленником был 42-летний мужчина. Он в пьяном виде вышел из такси и произвел несколько выстрелов. К счастью, никто из людей не пострадал. Правоохранители задержали злоумышленника.

Теперь стало известно, что ему уже сообщили о подозрении.

"Следователи, при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, по словам очевидцев, после выстрелов на улице мужчина забежал в аптеку, а впоследствии – в еще один магазин. Полиция быстро появилась на месте.

стрельба Киевская область полиция
Все видео »
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »