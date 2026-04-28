Фото: ОВА

Трагедия произошла в понедельник, 27 апреля, примерно в 12:50 по улице Адмиральской в Николаеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

С крыши разрушенного здания ОВА спрыгнул парень. От полученных травм он погиб на месте.

По данному факту открыто производство по ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство".

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 10 апреля в Чернигове в лесу обнаружили тело человека. Погибшим оказался правоохранитель. Вероятно, он совершил самоубийство.