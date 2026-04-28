Строят за миллионы, но не открывают: что не так с ветеранскими просторами

Журналисты NGL.media заявили о проблемах с реализацией государственной программы по строительству ветеранских пространств. Проекты сопровождаются задержками, возможными переплатами и связями с фигурантами программы "Велике будівництво"

Об этом говорится в новом расследовании NGL.media.

Инициатива Министерства по делам ветеранов Украины была запущена в 2025 году. В ее рамках планировалось построить типичные ветеранские просторы – одноэтажные комплексы площадью около 1500 кв. м с залами для спорта, консультаций, психологической поддержки и общественных мероприятий.

В июле 2025 года правительство выделило 446 млн грн на строительство первых объектов в Кривом Роге, Луцке, Житомире, Буче, Ужгороде, Кременчуге и Ивано-Франковске. Однако на апрель 2026 года ни один из них не открыт, а сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносили.

В частности, в Луцке задержки объясняют длительными согласованиями даже мельчайших деталей. В то же время, остается нерешенным вопрос, кто именно будет содержать эти объекты после завершения строительства.

Анализ смет свидетельствует о возможных переплатах на строительных материалах: в Кременчуге – около 2 млн грн, в Кривом Роге – 2,6 млн грн, в Ужгороде – более 7 млн грн. Часть затрат сформулирована нечетко, что затрудняет их проверку.

Несмотря на это, в феврале 2026 года правительство утвердило новый этап программы – на 1,1 млрд грн еще для 15 общин.

Журналисты также обратили внимание на роль благотворительного фонда "Песни, рожденные в АТО", заказывавшего проектную документацию. Организацию учредил Владимир Юрченко – бывший заместитель главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. Сам Резниченко возглавлял область в 2016-2019 и 2020-2023 годах, и именно во время второй каденции реализовывали масштабную программу "Велике будівництво".

С этой программой связывают и Юрия Голыка, бывшего советника Резниченко. Он перед вторжением называл себя "координатором Великого будівництва". Хотя он не занимал официальные должности, журналисты неоднократно фиксировали его участие в ключевых совещаниях в Офисе Президента по инфраструктуре.

В открытых источниках сохранилось фото "Команда Резниченко" за 2018 год. Справа за спиной Резниченко стоит Юрий Голик

По информации журналистов, Голик после обысков в 2023 году уезжал за границу как волонтер именно через этот фонд. Он подтвердил причастность к организации и заявил, что после начала полномасштабной войны занимался доставкой помощи для ВСУ. Он убеждает, что сейчас проживает в Киеве.

Читайте также: Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью