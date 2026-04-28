28 апреля 2026, 13:13

На Днепропетровщине FPV-дрон взорвался возле гражданского авто: ранена женщина

28 апреля 2026, 13:13
Фото: Национальная полиция
В Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе, в результате чего пострадала женщина-водитель

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 апреля на одном из самых опасных участков дорог Красногригорьевской общины.

Отмечается, что взрыв произошел непосредственно рядом с автомобилем, за рулем которого находилась женщина.

Водитель успела среагировать на угрозу и избежать прямого попадания, однако получила ранения в результате взрыва. Известно, что этот участок трассы регулярно находится под угрозой атак вражеских беспилотников.

Полицейские Никопольщины оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали пострадавшую вместе с автомобилем из опасной зоны и доставили женщину в медицинское учреждение.

Напомним, российские военные второй раз за утро 28 апреля атаковали беспилотником Кривой Рог. Около 08:00 в результате удара вражеского БпЛА по предприятию в городе погиб мужчина, еще пятеро получили ранения.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
