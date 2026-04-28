На Днепропетровщине FPV-дрон взорвался возле гражданского авто: ранена женщина

В Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе, в результате чего пострадала женщина-водитель

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 апреля на одном из самых опасных участков дорог Красногригорьевской общины.

Отмечается, что взрыв произошел непосредственно рядом с автомобилем, за рулем которого находилась женщина.

Водитель успела среагировать на угрозу и избежать прямого попадания, однако получила ранения в результате взрыва. Известно, что этот участок трассы регулярно находится под угрозой атак вражеских беспилотников.

Полицейские Никопольщины оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали пострадавшую вместе с автомобилем из опасной зоны и доставили женщину в медицинское учреждение.

Напомним, российские военные второй раз за утро 28 апреля атаковали беспилотником Кривой Рог. Около 08:00 в результате удара вражеского БпЛА по предприятию в городе погиб мужчина, еще пятеро получили ранения.