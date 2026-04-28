На Днепропетровщине FPV-дрон взорвался возле гражданского авто: ранена женщина
В Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе, в результате чего пострадала женщина-водитель
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 26 апреля на одном из самых опасных участков дорог Красногригорьевской общины.
Отмечается, что взрыв произошел непосредственно рядом с автомобилем, за рулем которого находилась женщина.
Водитель успела среагировать на угрозу и избежать прямого попадания, однако получила ранения в результате взрыва. Известно, что этот участок трассы регулярно находится под угрозой атак вражеских беспилотников.
Полицейские Никопольщины оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали пострадавшую вместе с автомобилем из опасной зоны и доставили женщину в медицинское учреждение.
