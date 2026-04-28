28 апреля 2026, 14:19

Скандал на ЧЕ: президент федерации раскритиковал украинскую тяжелоатлетку за демарш с фото

Скриншот видео с Instagram-страницы Дмитрия Сухоцкого
Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская оказалась в центре скандала после отказа фотографироваться с россиянкой на чемпионате Европы

Об этом пишет издание insidethegames, передает RegioNews.

Инцидент произошел после того, как спортсменка завоевала три бронзовые медали. Во время награждения она корректно вела себя и не нарушала регламент, однако принципиально избежала контакта с атлеткой страны-агрессора.

Тем не менее, ситуация вызвала резонанс среди организаторов. По информации источников, представители соревнований пытались убедить украинку изменить решение, однако она осталась на своей позиции.

Дополнительную огласку инцидента предоставила реакция руководства европейского спорта. Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани подверг критике действия спортсменки и сделал ей замечание.

В комментарии изданию "Гречка" президент федерации тяжелой атлетики в Кировоградской области Вячеслав Жуков также отметил, что согласно правилам церемонии награждения спортсмены должны выйти и получить медали, но не обязаны участвовать в совместном фото.

"Мы уже пятый год воюем с россией. Какие фото могут быть с россиянами? Это ведь не правильно прежде всего в отношении наших военных, которые сейчас в окопах", – отметил Вячеслав Жуков.

Ирина Домбровская – спортсменка из Александровской общины. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди взрослых, который проходил с 19 по 26 апреля 2026 года в городе Батуми (Грузия), она завоевала три бронзовые медали в весовой категории до 77 килограммов.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году отдельные украинские спортсмены на международных соревнованиях в некоторых случаях отказывались от совместных фото, рукопожатий или других контактов с представителями России и Белоруссии.

Такие действия являются личной позицией атлетов и, как правило, не запрещены правилами соревнований, если не противоречат регламенту конкретной спортивной федерации.

Напомним, в этом году Украина бойкотировала церемонию открытия и финальные торжества Зимних Паралимпийских игр. Поскольку к участию в соревнованиях были допущены делегации России и Беларуси под флагами своих стран. Решения Киева поддержали 14 государств и Евросоюз.

