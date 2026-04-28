28 апреля 2026, 11:57

В центре Полтавы подростки нападают на прохожих и детей

28 апреля 2026, 11:57
Скриншот с видео
В Полтаве правоохранители устанавливают личности подростков, которые, по сообщениям местных жителей, агрессивно ведут себя с прохожими, избивают детей и запугивают взрослых

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инцидент получил огласку после того, как 27 апреля в местных Telegram-каналах обнародовали видео со издевательствами.

По словам жителей, эпицентром хулиганских действий стал двор на улице Юлиана Матвийчука (бывшая Пушкина), 88, где каждый вечер собирается большая компания подростков.

Местные жалуются, что молодежь употребляет алкоголь, ведет себя агрессивно, не реагирует на замечания и уже повредила детскую площадку, установленную во дворе прошлого года.

На обнародованных в сети кадрах зафиксировано, как 17-летний парень в состоянии алкогольного опьянения приставал к малолетнему ребенку, ударил его и пытался отобрать самокат.

В полиции Полтавской области сообщили, что информация зарегистрирована в отделе №1 Полтавского районного управления полиции. Ювенальные инспекторы устанавливают лиц, причастных к инциденту, и выясняют все обстоятельства.

Напомним, Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор двум 17-летним подросткам из Черкасской области. В конце августа прошлого года подростки заложили четыре килограмма взрывчатки под автомобиль военного. После этого их задержали правоохранители.

