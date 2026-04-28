28 апреля 2026, 12:23

Серия ударов по объектам РФ: поражены НПЗ, РЛС и склады оккупантов

28 апреля 2026, 12:23
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 28 апреля подразделения Силы обороны Украины совершили серию ударов по объектам российских оккупантов в разных регионах

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

В частности, было нанесено повторное поражение нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае. Это предприятие, по данным украинских военных, используется для обеспечения потребностей оккупационной армии России в войне против Украины. После попадания ударных беспилотников на территории объекта возник пожар, масштабы повреждений уточняются.

Также украинские силы поразили станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе населенного пункта Охотничье на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме этого, в течение суток нанесены удары по ряду военных целей противника. В частности, поражены командно-наблюдательные пункты вблизи Молочанска, Стульневого, Успеновки и других населенных пунктов на временно оккупированных территориях Запорожской области, а также склады материально-технического обеспечения в районе Кирилловки.

Также сообщается о поражении мест сосредоточения живой силы противника в Донецкой области, а также пункта управления беспилотниками в районе Голой Пристани на Херсонщине.

В Силах обороны Украины заявляют, что подобные действия направлены на снижение военно-экономического потенциала российской федерации и будут продолжаться.

Напомним, в течение 25 апреля и в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли ряд поражений по объектам противника на территории РФ и на временно оккупированных территориях. В частности, среди поврежденных целей нефтеперерабатывающий завод.

