Ціни на пальне в Україні: які цінники на АЗС сьогодні

Через загострення ситуації на Близькому Сході на українському ринку фіксували подорожчання. При цьому гравці ринку намагаються стабілізувати ціни

Станом на 22 квітня середні ціни на пальне в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 76,30 гривні за літр;

бензин А-95 – 72,49 гривні за літр;

бензин А-92 – 67,28 гривні за літр;

дизпальне – 88,38 ривні за літр;

автогаз – 48,92 гривні за літр.

Слід зазначити, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко говорила, що Укрнафта буде реалізовувати пальне з мінімальною торговельною націнкою, щоб сформувати орієнтир справедливої ціни в нинішніх умовах. Також уряд співпрацює з міжнародними партнерами заради збільшення обсягів імпорту.

Раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.