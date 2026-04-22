22 квітня 2026, 22:15

Ціни на пальне в Україні: які цінники на АЗС сьогодні

Через загострення ситуації на Близькому Сході на українському ринку фіксували подорожчання. При цьому гравці ринку намагаються стабілізувати ціни

Станом на 22 квітня середні ціни на пальне в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 76,30 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 72,49 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 67,28 гривні за літр;
  • дизпальне – 88,38 ривні за літр;
  • автогаз – 48,92 гривні за літр.

Слід зазначити, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко говорила, що Укрнафта буде реалізовувати пальне з мінімальною торговельною націнкою, щоб сформувати орієнтир справедливої ціни в нинішніх умовах. Також уряд співпрацює з міжнародними партнерами заради збільшення обсягів імпорту.

Раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.

Ціни на бензин в Україні: експерти прогнозують здешевленя - коли це станеться
16 квітня 2026, 22:36
В Україні різко подорожчав мед: які ціни в супермаркетах
15 квітня 2026, 23:55
В Україні дорожчає оренда квартир: де буде найбільша ціна у квітні
08 квітня 2026, 23:55
Всі новини »
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Стрілянина у ресторані Бережан: поліція затримала тернополянина, який відкрив вогонь
22 квітня 2026, 22:21
У Тернополі чоловік розгулював із предметом, схожим на зброю
22 квітня 2026, 21:50
У Житомирі поліція "накрила" наркошопи U420: що знайшли
22 квітня 2026, 21:45
У Дніпрі у вогні загинув чоловік
22 квітня 2026, 21:25
Російські окупанти майже 40 разів атакували Дніпропетровщину
22 квітня 2026, 20:59
Чи буде світло 23 квітня: в Укренерго попередили
22 квітня 2026, 20:55
Масштабний збут наркотиків у Харкові: поліцейські ліквідували підпільний бізнес
22 квітня 2026, 20:48
Українські військові відбили спробу російського штурму поблизу Костянтинівки на Донеччині
22 квітня 2026, 19:54
Катування та стрілянина у Харкові: ДБР оголосило підозру військовим ТЦК
22 квітня 2026, 19:19
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
